Процедуру Brexit могут запустить уже 14 марта

Фото: ТАСС/Павел Черемисин
Процесс выхода Великобритании из ЕС могут запустить 14 марта, сообщает телеканал Sky News. премьер-министр Ирландии Энда Кенни.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Во время своего выступления она может объявить о запуске Brexit.
Для того чтобы запустить Brexit, Мэй нужно, чтобы 13 марта соответствующий законопроект одобрила палата общин, а 14 марта – палата лордов. Кроме того, законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.
По этой причине многие политологи считают, что Мэй не успеет этого сделать до 15 марта.
По итогам подсчета голосов 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.
За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл и вокалист The Who Роджер Долтри.
Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было включено в Оксфордский словарь.