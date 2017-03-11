Процедуру Brexit могут запустить уже 14 марта

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Процесс выхода Великобритании из ЕС могут запустить 14 марта, сообщает телеканал Sky News. премьер-министр Ирландии Энда Кенни.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Во время своего выступления она может объявить о запуске Brexit.

Для того чтобы запустить Brexit, Мэй нужно, чтобы 13 марта соответствующий законопроект одобрила палата общин, а 14 марта – палата лордов. Кроме того, законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы Второй.

По этой причине многие политологи считают, что Мэй не успеет этого сделать до 15 марта.