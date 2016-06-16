Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 10:40

LIVE: Александр Кибовский – об акциях в честь героев ВОВ

16 июня в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению акций "Вахта памяти. Вечный огонь" и "Линия памяти".

22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней. На пресс-конференции речь пойдет о патриотических акциях и сохранении памяти о защитниках родины.

В мероприятии участие примут:

  • министр Правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский;
  • координатор проекта "Бессмертный полк — Москва", депутат муниципального округа Хорошево-Мневники Николай Земцев;
  • советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и Украины Николай Дупак.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 июня в 15:00
  • Что: о патриотических акция
  • Кто: Александр Кибовский, Николай Земцев, Николай Дупак
  • Кому смотреть: москвичам

