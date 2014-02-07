Власти СВАО требуют переаттестации школьных охранников

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Северо-Восточного округа Москвы требуют переаттестации сотрудников охранных предприятий, работающих в школах и детских садах.

Как сообщает пресс-служба префектуры СВАО, этим охранники должны доказать свою способность обеспечить безопасность детей.

"Они должны доказать, что не просто готовы стоять в форме, а еще и умеют обеспечить безопасность. Сотрудники должны продемонстрировать свою физическую и психологическую подготовку", - считает глава округа Валерий Виноградов.

Как сообщил на совещании в префектуре замначальника окружного Управления образования Геннадий Бабич, в СВАО заключены контракты с девятью ЧОПами, которые обслуживают 462 поста охраны в школах и детских садах. В 2013 году на 372 объектах прошли проверки, по итогам которых охранные организации получили 28 штрафов на общую сумму в 240 тысяч рублей.

При этом префект округа уверен, что многие проблемы можно решить еще на этапе подготовки конкурсной документации. По словам Виноградова, надо жестко прописать в документах, кто допускается к охране школ и каким уровнем подготовки эти люди должны обладать.

Напомним, 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

По версии следствия, старшеклассник пришел в школу с ружьем. Охранник пытался не пропустить его, и успел нажать тревожную кнопку, после этого довел юношу до кабинета биологии, где находились ученики 10-го класса. По пути стрелок ранил одного из учителей, который позднее скончался.

На вызов школьного охранника приехали сотрудники полиции, когда они вошли в школу, стрелок открыл стрельбу в сторону правоохранителей, ранив одного из них и убив второго.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".