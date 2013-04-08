"Ъ": Юдашкин хочет получить особняк в центре Москвы по льготной цене

Валентин Юдашкин Фото: ИТАР-ТАСС

Валентин Юдашкин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой продать ему по льготной цене исторический особняк возле Кремля. В доме в Вознесенском переулке сейчас находится его дом моды. Рыночная стоимость здания достигает 13 миллионов долларов, при этом Росимущество не спешит его приватизировать. Юдашкину предлагают 70-процентную скидку на аренду особняка.

Обращение Медведеву дизайнер отправил в декабре 2012 года. Информация содержится и в письме, направленном замглавы Минэкономразвития и руководителем Росимущества Ольгой Дергуновой первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В нем сообщается, что объект площадью около 900 квадратных метров является памятником архитектуры. В ХVIII и XIX веках в нем жили писатель и драматург Александр Сумароков и поэт Евгений Баратынский. В настоящее время здание принадлежит Российской Федерации.

Рядом есть еще один дом, на который претендует Юдашкин. Здание площадью около 400 квадратных метров не является памятником и принадлежит Москве. Его оценивают в 5 миллионов долларов, а столичные власти готовы передать помещения в собственность федералов, пишет "Коммерсантъ".

Компания Юдашкина сейчас арендует оба здания. Исторический особняк в 2008 году арендатор отреставрировал за свой счет. В своем письме Ольга Дергунова сообщает, что по закону невозможно отчуждать имущество, находящееся в федеральной собственности по преимущественному праву в пользу частных компаний. Это может произойти только на открытых торгах. Однако правительство может передать исторический особняк в собственность Москвы, а затем мэрия по льготной цене отдаст модельеру оба здания.

Ранее столичные власти пообещали принять документ, позволяющий инвесторам, отреставрировавшим памятники архитектуры, получить эти объекты в собственность на льготных условиях. При этом глава Росимущества предлагает поступить проще: особняк оформить в собственность РФ и передать под дом моды Юдашкина по льготной арендной ставке. Таким образом, дизайнер может рассчитывать на скидку в 70 процентов на аренду. При этом Минкультуры готово рассмотреть возможность установления льготной ставки.