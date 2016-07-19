Форма поиска по сайту

19 июля 2016, 18:55

Мировой экономике грозит стагнация из-за глобального потепления

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мировая экономика рискует потерять около 2 миллиардов долларов к 2030 году из-за глобального потепления. По данным исследователей, жаркая погода может негативно сказаться на производительности труда, сообщает РИА Новости.

Эксперты ООН отмечают, что в некоторых регионах мира станет невозможно работать из-за высоких температур.

В 43 странах к 2030 году упадет ВВП. Больше всего это затронет азиатский регион: Индонезию, Малайзию, Китай, Индию и Бангладеш.

В частности, ВВП в Индонезии и Таиланде в 2030 году может снизиться на 6 процентов, а в Индии – на 3,2 процента.

Изменения климата приводят к тому, что наиболее жаркие сезоны станут еще длиннее, а зафиксированные во время них температуры будут экстремально расти.

