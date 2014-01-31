Форма поиска по сайту

31 января 2014, 20:30

Город

На ВВЦ с 1 по 9 февраля предлагают бесплатно проверить сердце

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Всероссийского выставочного центра с 1 по 9 февраля пройдет бесплатная акция "Проверь свое сердце", сообщает в пятницу пресс-служба ВВЦ.

С 10.00 до 17.30 в пятом павильоне выставочного центра все желающие в возрасте от 18 до 55 лет смогут проверить состояние сердца. Экспресс-диагностика займет не более нескольких минут. Нужно будет надеть специальные зажимы на запястья и лодыжку, и кардиовизор выдаст на экран изображение сердечной мышцы в трехмерной проекции. Сразу же после диагностики пациенту выдадут кардиограмму. Тут же, на месте, участники акции смогут получить консультацию высококвалифицированных специалистов из общественной приемной Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Предварительная запись и документы для обследования не потребуются.

Акция охватывает несколько регионов России. В течение года в ее рамках проходят проверку около 200 тысяч человек, в том числе 50 тысяч - на территории ВВЦ.

Здесь существует медицинский комплекс, созданный под эгидой выставочного комплекса и Лиги здоровья нации. Ежедневно в павильоне №5 бесплатно принимают специалисты научно-медицинских центров федерального значения.

