Выставка-ярмарка "Книги России": от мастер-классов до буктрейлеров

Национальная книжная выставка-ярмарка "Книги России" пройдет в Москве с 26 по 30 марта. Посетителям представят лучшие издательские новинки. Также в программе – мастер-классы, встречи с литераторами, показ буктрейлеров, детский праздник, концерты бардовской песни, художественные выставки.

Выставка-ярмарка, которая пройдет в 17 раз, объединит писателей, читателей и издателей в павильоне Всероссийского выставочного центра. В списке заявленных в этом году книг значится более 100 тысяч наименований.

Спецпроект "Книг России" - экспозиция "Издательства Республики Крым", в рамках которой крымские издатели представят почти 500 книг: от документальных до художественных. Писатели презентуют свои работы и ответят на вопросы аудитории.

В субботу, 29 марта, с 14.00 до 16.45 покажут документально-анимационный фильм "Ильфипетров" Романа Либерова.

В воскресенье, 30 марта, на открытой выставочной площадке выступит телеведущий и писатель Андрей Максимов, который презентует новую книгу "Профессия – журналист". Начало в 15.00.

Демонстрация роликов-победителей и участников Второго Всероссийского конкурса-парада буктрейлеров пройдет в режиме нон-стоп в фойе павильона. Ролики можно посмотреть с 26 до 30 марта.

"Сориентироваться в книжном море посетителю выставки поможет "электронный компас" – специальная поисковая система. Ее пункты расположены на информационных стендах у входа в павильон: нужное издание здесь можно отыскать по нескольким параметрам. Схема, расположенная перед павильоном, подскажет, как не заблудиться на выставочном пространстве и найти стенд необходимого издательства", - отметили организаторы.

Добавим, что выставку-ярмарку могут посетить бесплатно инвалиды 1 и 2 групп, дети до десяти лет, участники Великой Отечественной войны. Скидки действуют для пенсионеров, инвалидов 3 группы и школьников.

Посетители "Книг России" получают возможность приобрести книжные новинки по издательским ценам.