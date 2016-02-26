В день годовщины Битвы под Москвой запланировано 1,5 тысячи мероприятий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В честь празднования 75-й годовщины Битвы под Москвой в столице запланировано 1,5 тысячи мероприятий, сообщает Агентство "Москва".

В городе пройдут патриотические мероприятия, уроки мужества в школах, акции "Нарисуй деда", "Письмо ветерану" и комплекс тематических мероприятий в театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры.

Также запланирован торжественный прием мэра и правительства Москвы и мероприятия в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, 75 годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году отметят в России 5 декабря. Это один из дней воинской славы России.