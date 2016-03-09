Снаряд времен ВОВ обнаружили на Рязанском проспекте

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли при проведении земельно-строительных работ возле одного из домов по Рязанскому проспекту, сообщает Агентство "Москва".

Снаряд был со следами сильной коррозии. Отмечается, что предмет нашли при строительстве жилого дома. Если находка действительно окажется боеприпасом времен ВОВ, ее передадут в Минобороны РФ для уничтожения.

Аналогичные инциденты происходят не слишком редко. 27 января шесть артиллерийских снарядов времен ВОВ были обнаружены в подмосковной Балашихе по адресу Полевой проезд, дом 4. Снаряды БМ-13 диаметром 132 миллиметра были найдены при проведении земляных работ. Угрозы для людей находка не представляла.

Боеприпасы времен ВОВ периодически находят во время земляных работ Москве и области. Так, в конце декабря прошлого года снаряд нашли на проспекте Маршала Жукова, еще два предмета, похожих на авиационные бомбы, нашли тогда же в Ногинском районе Подмосковья. За несколько недель до этого снаряд нашли на Бабушкинском кладбище при рытье могилы. Тогда территорию оцепили и вызвали взрывотехников.