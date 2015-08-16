Корабли Северного флота отправились в арктический поход

Фото: ТАСС/Владимир Тюкаев

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота покинул рейд главной базы - Североморска и вышел в Баренцево море. Об этом сообщает МИА "Россия Сегодня" со ссылкой на врио начальника пресс-службы Северного флота капитана второго ранга Андрея Лузика.

Как отметил Лузик, корабли взяли курс на восток по направлению к архипелагу Новая Земля. Значительная часть маршрута кораблей пройдет по Северному морскому пути, который в настоящее время освобожден ото льда. В случае усложнения ледовой обстановки, мониторинг которой постоянно ведется гидрометцентром флота, на помощь отряду придут ледоколы Атомфлота.

В походе принимают участие военные и техника арктической мотострелковой бригады. Её подразделения размещены на больших десантных кораблях "Георгий Победоносец" и "Кондопога". "Мотострелки впервые участвуют в дальнем походе. Им предстоит выполнить высадку морского десанта и выгрузку техники на острове Котельный и других арктических территориях. Военнослужащие бригады примут участие в ряде учений с боевой стрельбой", - сообщил представитель пресс-службы Северного флота.

В задачи моряков входит отработка поисково-спасательных операций с оказанием помощи условным судам, потерпевшим бедствие в высоких широтах. Для этого на борту флагманского корабля - БПК "Североморск" размещены два вертолета Ка-27 и авиационная группа, занимающаяся обеспечением полетов.

Этот арктический поход станет четвертым с 2012 года. Он продлится несколько месяцев, в течение которых кораблям и судам Северного флота предстоит впервые посетить ряд российских северных портов.