Головной фрегат "Адмирал Горшков" передадут ВМФ в ноябре

Фото: ТАСС/Илья Курганов

"Северная верфь" передаст ВМФ России головной фрегат "Адмирал Горшков" уже в ноябре этого года, заявил глава управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников. Его слова приводит "Интерфакс".

По словам судостроителей, на фрегате применили в несколько раз больше опытно-конструкторских разработок, чем на других российских кораблях.

Срок передачи фрегата ВМФ неоднократно переносился – изначально его планировали спустить на воду в 2015 году. Строительство корабля ведется с февраля 2006 года.