Российские морпехи получили плавающие бронежилеты

Фото: M24.ru

Морские пехотинцы ВМФ России получили на вооружение плавающие бронежилеты "Корсар МП", сообщает ТАСС.

Новинка создана на базе жилета "Корсар-9". В отличие от похожих средств защиты, у "Корсара" внутри не воздух, а специальный материал.

Бронежилеты предназначены для морской пехоты, экипажей кораблей, швартовочных команд кораблей ВМФ, а также для пограничников.

Замначальника береговых войск ВМФ полковник Дмитрий Гнездилов отметил, что в настоящее время в составе групп антитеррора в различных точках Мирового океана на кораблях ВМФ несут боевую службу около 400 морских пехотинцев.