Передача авианосца "Викрамадитья" Индии отложена до осени 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС
Срок передачи военно-морским силам Индии авианосца "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков") снова переносится. Теперь передать корабль Индии планируется осенью будущего года.
Ранее планировалось, что передача судна индийской стороне произойдет 4 декабря 2012 года, но в ходе испытаний в сентябре авианосец в буквальном смысле слова "заглох" - не смогли выйти на необходимую мощность семь из восьми паровых котлов энергетической установки, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе на "Севмаше" состоялось заседание комиссии, которая должна была определить сроки устранения технических неисправностей. Выяснилось, что для ремонта паровых котлов и проверки их работоспособности потребуется около года.
Изначально Россия должна была передать корабль Индии еще в 2008 году, но тогда были выявлены другие неисправности, устранение которых заняло почти четыре года.
Продажа "Адмирала Горшкова"Переговоры о продаже корабля Индии начались в 1994 году. Документы были подписаны в 2000, но сумма еще долгое время оставалась предметом торга. 29 января 2004 года было подписано соглашение, которое предусматривало выделение 974 млн долларов на восстановление и модернизацию "Адмирала Горшкова".
Выплатив 458 млн долларов, Индия приостановила дальнейшие платежи по контракту. В дальнейшем, платежи были возобновлены.
Корабль, который получил новое название - "Викрамадитья" - должны были сдать заказчику в конце 2008 года. Но передача не состоялась по причине поломок.
Сроки переносились несколько раз из-за обнаружения новых неисправностей. Последний перенос связан с отказом системы теплоизоляции паровых котлов.