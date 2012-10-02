Передача авианосца "Викрамадитья" Индии отложена до осени 2013 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Срок передачи военно-морским силам Индии авианосца "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков") снова переносится. Теперь передать корабль Индии планируется осенью будущего года.

Ранее планировалось, что передача судна индийской стороне произойдет 4 декабря 2012 года, но в ходе испытаний в сентябре авианосец в буквальном смысле слова "заглох" - не смогли выйти на необходимую мощность семь из восьми паровых котлов энергетической установки, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе на "Севмаше" состоялось заседание комиссии, которая должна была определить сроки устранения технических неисправностей. Выяснилось, что для ремонта паровых котлов и проверки их работоспособности потребуется около года.

Изначально Россия должна была передать корабль Индии еще в 2008 году, но тогда были выявлены другие неисправности, устранение которых заняло почти четыре года.