Почему нужно победить страх перед ВИЧ-инфицированными людьми

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жизнь в большом городе – это не только работа, прогулки в парках и другие развлечения. Это еще и постоянный контакт с больными людьми. Хорошо тем, у кого иммунитет крепкий. А вот всем, у кого с ним проблемы, приходится вдвойне не сладко. К инфекциям, которые можно подцепить где угодно, нужно прибавить опасливые, а иногда и ненавидящие взгляды здоровых людей. Колумнист m24.ru Анна Лебедева задумалась о том, как нелегко наладить контакт между здоровыми жителями города и больными ВИЧ-инфекцией.

Рано утром меня разбудил звонок. Позвонила подруга Света, судя по голосу, вся в слезах.

– Представляешь, муж пришел с работы и рассказал, что у его напарника ВИЧ!

– Ужас, – еле продрав глаза ото сна, ответила я. – Но ты-то что так взволнована?

– Как что? Разве ты не понимаешь? Нам теперь всей семьей надо проверяться! Мы вчера ходили вместе с его коллегой на шашлык, и Петя пил с ним из одного стакана, а я потом с Петей целовалась!

– Свет, это не конец света, поверь мне. ВИЧ-инфекция не передается воздушно-капельным путем. Хочешь провериться, вперед! Но не выдумывай повод.

Положив трубку, я вдруг подумала, как хорошо, что Света не знает мою семейную тайну: однажды я узнала страшную новость о болезни своего родственника – у него диагностировали ВИЧ.

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Тогда страшен был не только приговор для родного человека, но и его последствия для всей семьи. Так получилось, что я и мои родители в тот момент жили с больным дядей в одной квартире.

И все как один были жутко напуганы. Сейчас я уже не могу понять, почему мы боялись. Наверное, по тем же причинам, по которым поддаются страху люди, с опаской делающие маникюр в салоне красоты, или те, кто боится сесть в кресло к стоматологу или не может выпить чаю в кафе, не потратив получаса на то, чтобы убедить себя посуда там стерильная.

Признаюсь, мне всегда было стыдно за этот страх, особенно перед дядей, от которого и так все отвернулись. Но я ничего не могла с собой поделать. Общая атмосфера и окружающие навязали мне этот страх, я и украдкой, пока все были на работе, брала ведро, наливала в него хлорку и драила полы во всей квартире.

Вечером с работы приходил дядя Женя и приносил сладкие мандарины. У него был усталый вид и большие добрые глаза. Он всегда был как отшельник – своя комната с закрытой дверью и свои друзья по несчастью.

Как-то по неопытности дядя Женя рассказал лучшему другу о своем диагнозе, а тот после этого перестал с ним общаться. Затем он поведал страшную тайну начальнику и через какое-то время был уволен.

Даже наша семья оказалась в вакуумной оболочке – дядя Женя, папа, мама, кошка и мандарины. Кстати кошку и комаров мы тоже боялись, как огня. Ведь и то и другое связано с ранками.

Но прошло какое-то время, и все привыкли к болезни дяди. Я перестала постоянно хлорировать пол и прятать свою чашку в письменный стол. Никто из нас не подцепил ВИЧ-инфекцию, и до всех наконец-то дошло, что это просто невозможно. Каждый раз в мой день рождения дядя Женя целовал меня в щеку и, поверьте, от этого я тоже ничем не заболела.

Фото: Евгения Смолянская/M24

Жизнь текла как обычно. К нам стали приезжать гости, друзья. Но вот только болезнь свою Женя держал в тайне. Заводить семью боялся, хоть и начал принимать антивирусную терапию, которая в разы снижает риски передачи болезни.

– Понимаешь, ВИЧ – это бомба замедленного действия. Я обречен на одиночество, – делился он со мной мыслями о будущем.

Страх того, что он заразен, сидел в нем всегда. К нему со временем присоединился и комплекс неполноценности, в котором, кстати, виноваты те, кто до сих пор отказывается пожимать ему руку. Часть из них – неосведомленные люди, а часть просто черствы, как прошлогодний хлеб.

Мы все привыкли жить в мегаполисе, нам кажется, что мы все о нем знаем и принимаем его таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами городской жизни. Но почему мы так легко готовы навсегда перестать общаться со знакомым, который, возможно, гораздо менее опасен, чем окружающие в транспорте или те, кто ходит с нами в одно кафе.

Если бояться каждого ВИЧ-инфицированного, зачем тогда вообще выходить из дома? Они живут в этом городе вместе с нами, и у них есть на это право. И это мы их можем заразить, а не они нас. На человека с низким иммунитетом достаточно чихнуть, чтобы он свалился с температурой под 40. Но именно они почему-то вынуждены скрывать свою болезнь, чтобы от них не шарахались, как от грома и молнии.

В Москве несколько сотен улиц и десятки тысяч домов. А кто-то вынужден ходить межу квартирой, работой и больницей, понимая, что сотни тысяч дверей навсегда закрыты для него. Давайте не будем злыми и темными. Ведь достаточно 15 минут поиска в интернете, чтобы понять, что бояться ВИЧ-инфицированного человека совершенно не нужно.