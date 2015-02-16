В Москве снизилась заболеваемость ВИЧ

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Заболеваемость ВИЧ в столице в прошлом году снизилась на 17,4%. В настоящее время она ниже среднероссийского уровня, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

При этом за год не было зафиксировано ни одного случая заражения медицинских работников, контактировавших с ВИЧ-положительными гражданами.

В Москве проживают около 40 тысяч ВИЧ-инфицированных, всего же в России это заболевание диагностировано примерно у 642 тысяч человек.

Отметим, что все население столицы составляет около 15 миллионов человек. Следовательно, процент ВИЧ-инфицированных горожан невелик.

Риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в Москве достиг минимального значения. В столице 98 из 100 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, появляются на свет здоровыми. В этом отношении город является мировым лидером.