Большой каток с медиаэкраном открылся на ВДНХ

ВДНХ приостановила продажу электронных билетов на каток из-за большого ажиотажа, сообщают представители выставки в Facebook. Купить билеты можно в кассах на территории ВДНХ. Как отмечается в сообщении, все, кто уже успел приобрести электронные билеты смогут попасть по ним на каток в любой удобный день.

Накануне на ВДНХ образовались большие очереди из желающих попасть на каток. На территорию выставки пришло более 150 тысяч человек, при максимальной вместимости катка 5000 посетителей.

Сейчас в очереди на взрослый придется простоять примерно один час, на детский – полчаса. К вечеру количество народа прибавится, отмечается в сообщении. При этом кассы могут закрыть, если количество человек на катке достигнет максимально возможного.

Представители ВДНХ просят уважать друг друга и не брать каток штурмом – он будет работать до середины марта, все желающие успеют его посетить. Следить за загруженность катка можно в социальных сетях выставки – информация обновляется регулярно.

Каток на ВДНХ является самым большим в мире. Площадь ледового покрытия равняется 20,5 тысяч кв.м, а это на 1,3 тысяч кв.м больше рекордсмена прошлых лет – катка FlevOnice в Нидерландах. Каток повторяет форму Золотого Ключика, который протянулся от площади "Дружбы народов" до фонтана "Каменный цветок". Ожидается, что за грядущую зиму каток на ВДНХ посетят до 1,5 миллиона человек. Посещение главного катка страны на ВДНХ обойдется от 200 до 400 рублей.