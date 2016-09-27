Москвичи займутся боевыми искусствами и йогой на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичи смогут бесплатно освоить кунг-фу, джиу-джитсу и айкидо на ВДНХ. Как сообщает пресс-служба выставки, неделя открытых уроков боевых искусств пройдет с 27 сентября по 2 октября.

Занятия проведут преподаватели из центра изучения боевых искусств и оздоровительных практик "Дамо". Дети и подростки до 16 лет могут бесплатно освоить боевые искусства кунг-фу, джиу-джитсу, айкидо, будзинкан-будо-тайдзюцу и рукопашный бой.

Взрослые смогут научится азам древних оздоровительных практик цигун и разновидностям йоги: хатха-йога, парная йога, кундалини-йога.

Для семейных пар предусмотрен мини-клуб, где детям от двух до 10 лет предложат увлекательные творческие занятия, пока их родители постигают восточные практики.

Занятия будут проходить в павильоне №53. Более подробную информацию о занятиях можно получить в справочной службе ВДНХ по телефону: +7(495)544-34-00.