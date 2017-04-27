Исторические сорта сирени вернут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Исторические сорта сирени планируют высадить на территории ВДНХ в мае. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

На ВДНХ появятся знаменитая на весь мир сирень "Знамя Ленина", а также другие сорта, которые в начале и середине XX века вывел известный селекционер Леонид Колесников. Планируется, что к праздничным мероприятиям 9 мая будет высажено более 300 сиреневых кустов.

Около 70 растений 1936 года селекции "Знамени Ленина" будут расти около макета ракеты "Восток". Еще около 30 кустов других сортов высадят на боковых боскетах справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности. Сейчас садовники укореняют около 200 кустарников на Сиреневой аллее.

Благодаря селекционеру Леониду Колесникову в мире возникло такое понятие, как "русская сирень". Сегодня эти растения можно встретить в парке Букингемского дворца в Лондоне, Королевских ботанических садах в южной части провинции Онтарио в Канаде, в национальных парках Холден Арборетум и Арнолд Арборетум в США и даже возле здания Капитолия в Вашингтоне. Сирень Колесникова включена в коллекции сирингариев многих ботанических садов мира.

