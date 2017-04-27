Исторические сорта сирени вернут на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ
Исторические сорта сирени планируют высадить на территории ВДНХ в мае. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
На ВДНХ появятся знаменитая на весь мир сирень "Знамя Ленина", а также другие сорта, которые в начале и середине XX века вывел известный селекционер Леонид Колесников. Планируется, что к праздничным мероприятиям 9 мая будет высажено более 300 сиреневых кустов.
Около 70 растений 1936 года селекции "Знамени Ленина" будут расти около макета ракеты "Восток". Еще около 30 кустов других сортов высадят на боковых боскетах справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности. Сейчас садовники укореняют около 200 кустарников на Сиреневой аллее.