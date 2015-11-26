Московские тусовки: битломаны на "Стреле"

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Обозреватель M24.ru Алексей Байков рассказывает о самых знаковых местах тусовок молодежи в столице. На этот раз речь пойдет о так называемой "Стреле", которая находится у подножия монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ.

Фото: beatles.ru

Первое массовое сборище поклонников "Битлз" в Москве произошло 21 декабря 1980 года на смотровой площадке Ленинских гор через несколько дней после того, как в советских газетах появилась новость об убийстве Джона Леннона.

19 и 20 числа того же месяца по всем московским вузам неизвестные расклеили отпечатанные на машинке объявления с призывом прийти на встречу тех, "кто хочет почтить память Джона Леннона, кому что-то говорит его имя, имя группы "Битлз" с припиской почему-то от руки шариковой ручкой: "боящихся репрессий просьба не ездить".

Фото: blogrockology.ru

Народу пришло, учитывая все обстоятельства, довольно много – около 300 человек. Над толпой витал хриплый звук из садившихся на морозе динамиков многочисленных магнитофонов, кто-то вывесил на поручнях смотровой площадки американский флаг, на котором звезды были закрашены черной краской.

Фото: blogrockology.ru

Стали произносить речи. В этот момент терпение у оперативно прибывших на место действия милиционеров и курсантов окончательно лопнуло, начались задержания.

Правда, сам "несанкционированный митинг" при этом так и не разогнали. Оставшиеся на свободе битломаны, взявшись за руки, прошли пешим маршем до станции метро "Университет".

В тот же вечер информацию о разгоне "митинга памяти Леннона" передали по радио "Свобода", а на следующий день в газете The Daily Telegraph вышла заметка Moscow Tribute to Lennon.

Фото: blogrockology.ru

В конце 80-х с массовыми мероприятиями уже стало проще, и московские битломаны решили, что им необходимо место для встреч в памятные дни, связанные с историей любимой группы.

Почему в качестве такового была выбрана именно "Стрела" – история умалчивает. Впрочем, ветераны битломанской тусовки вспоминают, что изначально встречи происходили на территории ВДНХ рядом с павильоном "Космос", и уже оттуда все собравшиеся шли к "Стреле".

Фото: beatles.ru

Так или иначе, несмотря на погоду и наезды со стороны милиции/полиции, местных гопников и алкоголиков, встречи битломанов происходят ежегодно по следующим дням:

25 февраля – день рождения Джорджа Харрисона

18 июня – день рождения Пола Маккартни

7 июля – день рождения Ринго Старра

29 августа – последний концерт The Beatles

9 октября – день рождения Джона Леннона

13 октября – символический "День битломана" (дата выступления группы в лондонском зале "Палладиум")

29 ноября – день смерти Джорджа Харрисона

8 декабря – день смерти Джона Леннона

Кроме того, периодически случаются и небитломанские "стрелы", в числе которых:

3 июля – день смерти Джима Моррисона (день рождения основателя The Doors совпадает с датой смерти Леннона)

11 апреля – символический День рождения рок-н-ролла

Фото: beatles.ru

В целом с середины 90-х и по сей день все "стрелы" проходят по одному и тому же сценарию. Первые ранние пташки появляются в середине дня, а основная масса народа собирается уже между семью и восемью вечера, после того, как заканчивается рабочий день в многочисленных московских офисах, куда жизнь недрогнувшей рукой загнала вчерашних неформалов.

Если в те времена одетые "по-хипповому" составляли большинство, то на фотографиях со "стрел" наших дней лишь редко мелькнет иногда в толпе футболка с "Битлами", наполовину скрытая под цивильным пиджаком.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

А так все по-прежнему: меломаны обмениваются редкими записями, тусовщики фотографируются друг с другом, как всегда, кто-то приносит гитары, флейты и индийские барабанчики, и из всего этого мгновенно образуется пара-тройка уличных оркестров, которые играют, конечно же, Beatles.

Народ кучкуется вокруг и старательно подпевает. Потом все расходятся, причем часть народа уходит в метро, а отдельные компании остаются доотмечать в расположенном неподалеку музыкальном клубе "Меццо-Форте".

Фото: beatles.ru

Но в целом "стрелы" остаются мероприятием на удивление консервативным. Разве что сократилось количество московских битломанов и хиппи (были времена, когда к памятнику приходило до полутора тысяч человек, но это в прошлом), стало меньше алкоголя – времена построже, да и полиция бдит, но зато в прошлое ушли и эпические массовые драки с местной гопотой и скинами.

Ну и, конечно же, все стали снимать друг друга на многочисленные гаджеты и выкладывать в интернет – еще одна примета времени.

Фото: beatles.ru

На время реконструкции монумента и создания в его огромном пьедестале Музея космонавтики "стрелы" пришлось перенести к стоящему неподалеку памятнику Королеву, но потом, кажется, все вернулось на круги своя.

В любом случае узнать о том, когда и где в точности будет проходить очередная "стрела", вы всегда сможете на форуме сайта beatles.ru.