В павильоне "Карелия" на ВДНХ откроется дом Деда Мороза

С середины декабря на ВДНХ будет работать дом Деда Мороза, сообщил гендиректор выставки Владимир Погребенко, передает корреспондент M24.ru. Здесь ребята смогут сфотографироваться со сказочными героями и поучаствовать в специальных развлекательных программах, различных играх и конкурсах.

Дед Мороз приедет в Москву 25 декабря. Принимать детей он будет на территории павильона "Карелия", где и расположится его резиденция.

Отметим, что в 2011 и 2012 годах Дед Мороз встречался с горожанами в парке культуры имени Горького, а в прошлом году встреча прошла в Московском зоопарке.

Кроме того, каждый год в Кузьминках работает усадьба Деда Мороза. Посетители здесь могут увидеть сказочный трон, зайти в спальню и побывать в трапезной Деда Мороза.

Напомним, 28 ноября на территории ВДНХ откроется крупнейший в мире искусственный каток. На его открытии выступят актеры французского театра "Транс-Экспресс".

Под лед катка поместили защитные светодиодные экраны, на которых будут транслировать мультфильмы.

"Москва в цифрах": По ВДНХ на коньках

Каток разместится на Главной аллее комплекса между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Работать он будет ежедневно кроме понедельника с перерывом с 15.00 до 17.00.

Всего в предновогодний и праздничный период с 11 декабря по 11 января на катке планируется провести 96 мероприятий.

Также в зимний период на территории ВДНХ будут организованы катания на тройках, собачьих упряжках и декоративных поездах.

С 19 декабря в павильоне "Космос" будет работать выставка, посвященная церемониям открытия и закрытия Олимпиады в Сочи.

Посетители смогут не только рассмотреть вблизи декорации и костюмы уникального шоу, но и понять, как создаются и воплощаются в жизнь проекты международного масштаба.

Кроме того, на территории Останкино, Ботанического сада и ВДНХ в зимний период будет организована лыжная трасса протяженностью 4,5 км. Для удобства гостей разместят 4 точки горячего питания и 2 пункта проката инвентаря.