Фигуру Сталина не вернут на горельеф в Центральном павильоне ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Реставраторы не станут восстанавливать фигуру Иосифа Сталина на знаменитом горельефе "Советскому народу, знаменосцу мира - слава!" в Центральном павильоне ВДНХ.

Как сообщается на официальной странице ВДНХ в Facebook , горельеф работы Евгения Вучетича будет реставрироваться в последней авторской редакции, согласно которой на центральном знамени присутствует только графический портрет Владимира Ленина.

Отмечается, что "в ряде СМИ вышла непроверенная информация о восстановлении скульптуры Сталина, которой на горельефе никогда не было".

Графические портреты генералиссимуса, Карла Маркса и Фридриха Энгельса были убраны со знамени в конце 1950-х годов под авторским надзором Евгения Вучетича в связи с изменениями в идеологии постсталинского времени.

"Москва в цифрах": Горельеф на ВДНХ

Сейчас горельеф "Советскому народу, знаменосцу мира - слава!" автора монументов "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет" Евгения Вучетича ожидает реставрации, которая должна начаться в середине сентября. В настоящее время ведутся подготовительные работы. По оценкам специалистов, реставрация продлится до конца года.

"Департамент общественных связей ОАО "ВДНХ" обращается к журналистам с просьбой более ответственно относиться к информации относительно восстановительных, реставрационных и ремонтных работ на территории ВДНХ, а также перепроверять информацию, опубликованную в других СМИ", – говорится в заявлении пресс-службы выставочного комплекса.