Фигуру Сталина не вернут на горельеф в Центральном павильоне ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Реставраторы не станут восстанавливать фигуру Иосифа Сталина на знаменитом горельефе "Советскому народу, знаменосцу мира - слава!" в Центральном павильоне ВДНХ.
Как сообщается на официальной странице ВДНХ в Facebook , горельеф работы Евгения Вучетича будет реставрироваться в последней авторской редакции, согласно которой на центральном знамени присутствует только графический портрет Владимира Ленина.
Отмечается, что "в ряде СМИ вышла непроверенная информация о восстановлении скульптуры Сталина, которой на горельефе никогда не было".
Графические портреты генералиссимуса, Карла Маркса и Фридриха Энгельса были убраны со знамени в конце 1950-х годов под авторским надзором Евгения Вучетича в связи с изменениями в идеологии постсталинского времени.
Сейчас горельеф "Советскому народу, знаменосцу мира - слава!" автора монументов "Воин-освободитель" и "Родина-мать зовет" Евгения Вучетича ожидает реставрации, которая должна начаться в середине сентября. В настоящее время ведутся подготовительные работы. По оценкам специалистов, реставрация продлится до конца года.
"Департамент общественных связей ОАО "ВДНХ" обращается к журналистам с просьбой более ответственно относиться к информации относительно восстановительных, реставрационных и ремонтных работ на территории ВДНХ, а также перепроверять информацию, опубликованную в других СМИ", – говорится в заявлении пресс-службы выставочного комплекса.
ПАВИЛЬОН №1 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"Главный павильон был построен в 1954 году к послевоенному открытию выставки.
Ранее на ВДНХ был другой главный павильон – прямоугольный по форме с "Башней Конституции" возле него. По боковым фасадам были колоннады и лоджии, на стене главного фасада была карта СССР. Постройка не сохранилась.
Нынешний Центральный павильон состоит из трех ярусов и украшен шпилем, увенчанным звездой Героя Социалистического Труда СССР. Считается, что он построен по традициям классической русской архитектуры.
Спереди здание образует полукруглую нишу с колоннадой. На втором ярусе установлены бронзовые скульптурные группы. Центральный круглый зал был перекрыт куполом, также здание имело восемь выставочных залов на первом ярусе. Сейчас структура павильона частично изменена.
В подвальных помещениях павильона было бомбоубежище. Также имелись сведения, что там был командный пункт для Сталина.
Первый зал нового павильона был посвящен Октябрьской революции, вслед за ним шел зал Сталинской конституции, украшением которого служил декорированный купол с цитатой из первого куплета гимна СССР. Общую картину также формировали четыре фрески на темы труда, отдыха, выборов и учения.