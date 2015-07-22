Москвичи станут авторами световых инсталляций на фонтанах ВДНХ

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

С 27 июля на ВДНХ москвичи смогут создать уникальные световые инсталляции на фестивале "Вдохновение", сообщает пресс-служба.

Все желающие, прошедшие электронную регистрацию, смогут выбрать подсветку и фонтанов и колонн павильона №1 "Центральный" в проекте "Создаем искусство вместе".

Пульт управления фонтаном "Каменный цветок" – это тумба с сенсорным дисплеем и датчиком для считывания пульса. Для того, чтобы на фонтане появилась подсветка, достаточно подойти к тумбе и коснуться левой рукой датчика, а правой – выбрать цвет свечения отдельных элементов фонтана. Его подсветка будет пульсировать в такт биения сердца.

Пульт управления фонтаном "Дружба народов" представляет собой тумбу с камерой и специальную палочку, с помощью которой можно "дирижировать" фонтаном.

Пульт управления колонной павильона №1 "Центральный" – это собой 12 сенсорных платформ со светодиодной подсветкой. Для того, чтобы заставить их работать, нужно либо прыгнуть на нее, либо нажать на подсвеченную в такт мелодии платформу.