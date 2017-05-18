Программу дневного детского отдыха откроют на ВДНХ с 29 мая

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Дневной лагерь детского отдыха откроется на "Городской ферме" на ВДНХ с 29 мая. Для маленьких гостей приготовили 14 смен, каждая будет длиться пять рабочих дней. В программу принимают детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Участники смогут находиться на занятиях с 07:00 до 20:00. Во время смен детей научат ухаживать за растениями и животными, они поучаствуют в различных шоу-программах с приглашенными артистами. Также ребят ждут прогулки на свежем воздухе, активные и спортивные игры, общение на английском языке, экскурсии по павильонам и выставкам ВДНХ.

Тематика смен:

