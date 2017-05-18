Программу дневного детского отдыха откроют на ВДНХ с 29 мая

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Дневной лагерь детского отдыха откроется на "Городской ферме" на ВДНХ с 29 мая. Для маленьких гостей приготовили 14 смен, каждая будет длиться пять рабочих дней. В программу принимают детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Участники смогут находиться на занятиях с 07:00 до 20:00. Во время смен детей научат ухаживать за растениями и животными, они поучаствуют в различных шоу-программах с приглашенными артистами. Также ребят ждут прогулки на свежем воздухе, активные и спортивные игры, общение на английском языке, экскурсии по павильонам и выставкам ВДНХ.
Тематика смен:
- 29 мая – 2 июня – географический лагерь "Вокруг света с капитаном Немо";
- 5 июня – 9 июня – патриотический лагерь "Моя Россия";
- 13 июня –16 июня – "Я и моя cемья";
- 19 июня – 23 июня – "Клуб путешественников";
- 26 июня – 30 июня – экологический лагерь;
- 03 июля – 07 июля – "Русские традиции";
- 10 июля – 14 июля – творческий арт-лагерь;
- 17 июля – 21 июля – научный лагерь "Юный Эйнштейн";
- 24 июля – 28 июля – лагерь профессий "Я б в пожарные пошел";
- 31 июля – 4 августа – "Удивительный подводный мир";
- 7 августа –11 августа – "Среди космических просторов";
- 14 августа – 18 августа – исторический лагерь "В глубь веков";
- 21 августа – 25 августа – неделя этикета "Леди и джентльмены";
- 28 августа – 1 сентября – креативный лагерь "Дизайн и конструирование".
Занятия закончатся в сентябре 2017 года.
Стоимость одной смены составляет 14 тысяч рублей, если родители приобретают несколько смен, им предоставят скидки и бонусы.
Оплатить покупку можно онлайн или наличными утром в день начала смены.