18 мая 2017, 16:47

Программу дневного детского отдыха откроют на ВДНХ с 29 мая

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Дневной лагерь детского отдыха откроется на "Городской ферме" на ВДНХ с 29 мая. Для маленьких гостей приготовили 14 смен, каждая будет длиться пять рабочих дней. В программу принимают детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Участники смогут находиться на занятиях с 07:00 до 20:00. Во время смен детей научат ухаживать за растениями и животными, они поучаствуют в различных шоу-программах с приглашенными артистами. Также ребят ждут прогулки на свежем воздухе, активные и спортивные игры, общение на английском языке, экскурсии по павильонам и выставкам ВДНХ.

Тематика смен:

  • 29 мая – 2 июня – географический лагерь "Вокруг света с капитаном Немо";
  • 5 июня – 9 июня – патриотический лагерь "Моя Россия";
  • 13 июня –16 июня – "Я и моя cемья";

    • 19 июня – 23 июня – "Клуб путешественников";
    • 26 июня – 30 июня – экологический лагерь;
    • 03 июля – 07 июля – "Русские традиции";
    • 10 июля – 14 июля – творческий арт-лагерь;
    • 17 июля – 21 июля – научный лагерь "Юный Эйнштейн";
    • 24 июля – 28 июля – лагерь профессий "Я б в пожарные пошел";
    • 31 июля – 4 августа – "Удивительный подводный мир";
    • 7 августа –11 августа – "Среди космических просторов";
    • 14 августа – 18 августа – исторический лагерь "В глубь веков";
    • 21 августа – 25 августа – неделя этикета "Леди и джентльмены";
    • 28 августа – 1 сентября – креативный лагерь "Дизайн и конструирование".


    Занятия закончатся в сентябре 2017 года.

    Стоимость одной смены составляет 14 тысяч рублей, если родители приобретают несколько смен, им предоставят скидки и бонусы.

    Оплатить покупку можно онлайн или наличными утром в день начала смены.

