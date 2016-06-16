Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 12:47

На ВДНХ пройдет Всероссийский олимпийский день

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

18 июня на ВДНХ состоится Всероссийский олимпийский день. Он будет посвящен предстоящим Играм в Рио-де-Жанейро.

С 12:00 в зонах парка начнут свою работу площадки по олимпийским видам спорта. Посетители смогут принять участие в соревнованиях и мастер-классах по легкой атлетике, баскетболу, велоспорту, фехтованию, стрельбе из лука, тяжелой атлетике и другим видам олимпийской программы.

В 15:00 на ВДНХ состоится забег "Олимпийская пятерка" на дистанцию 5 тысяч метров. Он начнется на площади Промышленности. Регистрация на забег уже стартовала на сайте Олимпийского комитета России.

В перерывах между соревнованиями посетители смогут взять автографы и сфотографироваться с чемпионами и призерами Олимпиад.

Завершится Всероссийский олимпийский день гала-матчем по мини-футболу, в котором примут участие известные спортсмены, чиновники, деятели культуры и искусства.

