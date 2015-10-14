На ВДНХ зимой появится "Аллея влюбленных"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На ВДНХ в конце ноября появится открытый каток с искусственным льдом. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок. Впервые каток на ВДНХ открыли в прошлом зимнем сезоне и он признан самым большим в мире.

Согласно проекту, каток площадью 20,5 тысяч квадратных метров планируют зонировать. Там будут аллеи "Бесконечность" и "Большой круг" для свободного стиля катания, "Аллея влюбленных" для спокойного катания в романтической обстановке, а также детская площадка для катания детей и их обучения.

Фото: zakupki.gov.ru

Кроме того, на территории общей площадью 68,3 тысячи квадратных метров, помимо катка, предполагается размещение павильонов проката, пунктов обогрева и общепита, медпунктов, помещений для персонала, касс, подиумов и пандусов и другое.

Каток будет открыт для посетителей шесть дней в неделю – со вторника по воскресенье, в понедельник выходной. В среднем его единовременно смогут посетить 4,5 тысячи человек. Использование катка должно быть предусмотрено ориентировочно с ноября по март при температуре до 10 градусов тепла.

Заявки на участие в тендере принимаются до 3 ноября, итоги подведут в тот же день. Работы должны быть выполнены до 26 ноября. Начальная стоимость контракта порядка 140 миллионов рублей.

Напомним, 1 ноября каток откроется в парке "Сокольники". По словам директора парка Андрея Лапшина, они первыми в Москве откроют каток. К примеру, в 2013 году каток в парке открылся 20 октября, это был рекорд. Однако он вызвал много проблем. На лед падала листва, а люди были еще не готовы кататься. Они подъезжали к катку на велосипедах и роликах, смотрели удивленно и уезжали. На этот раз дата открытия 1 ноября. Каток будет работать в тестовом режиме.

Кроме того, 13 ноября каток откроется в парке Горького Это один из самых крупных катков в Европе с искусственным покрытием. Его площадь более 18 тысяч квадратных метров. В прошлом году за 120 дней работы каток посетило более полумиллиона человек.

В этом году на территории катка будут расположены пять пунктов проката коньков, где также можно будет арендовать защиту для детей или заточить коньки. Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника, c 10.00 до 23.00. Технический перерыв будет проводиться с 15.00 до 17.00.