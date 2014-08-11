Световое шоу на ВДНХ продлят до Дня города

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Власти столицы продлили 3D-инсталляцию на монументе "Рабочий и колхозница" до Дня города, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Такое решение было принято просьбам москвичей.

Cветовое шоу, подготовленное к празднованию 75-летия ВДНХ, будет работать до 6 сентября.

Напомним, дизайнерская световая 3D-проекция позволяет героям монумента "Рабочий и колхозница" "примерять" изысканные наряды. Инсталляцию можно увидеть каждую ночь с 23.00 до 02.00. Световое шоу повторяется каждые 10 минут.

Напомним, юбилей ВДНХ отмечался с 1 по 3 августа. В рамках празднования открылись выставки, прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.





В честь юбилея ВДНХ Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.