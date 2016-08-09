Французский архитектор раскроет москвичам профессиональные секреты

Фото: znanie.vdnh.ru

9 августа архитектор с мировым именем Мишель Пена, которого москвичи знают по работе над ландшафтным парком ВДНХ, прочитает лекцию о мегаполисах и его парковых пространствах.

Слушатели узнают, с каким сложностями сталкивается архитектор при создании новой концепции, чем парк в мегаполисе отличается от провинциального, кто создает подобные проекты и сколько это занимает времени. Лекция пройдет в кинотеатре-лектории ВДНХ.

Мишель Пена – один из самых уважаемых архитекторов Франции. Он возглавляет собственное агентство Pena & Pena, преподает в нескольких вузах мира, входит в состав жюри многих профильных конкурсов. Помимо ландшафтного парка ВДНХ, Пена является автором Атлантического сада на крыше вокзала Монпарнас в Париже, парка "Променад дю Пайон" в Ницце и других масштабных проектов.

Вход на лекцию бесплатный.