Горельеф работы Вучетича на ВДНХ разрушен на 30% – эксперт

Горельеф Евгения Вучетича начали реставрировать

Горельеф работы Евгения Вучетича на ВДНХ разрушен на 30 процентов, сообщила художник-реставратор и представитель фирмы-подрядчика Инна Пчелова.

"Разрушения горельефа составляют до 30 процентов. Но хорошо, что фигуры не раздроблены, все восстановимо. Мы начнем с расчистки, удаления загрязнений. Горельеф после реставрации может быть в хорошем состоянии сколько угодно лет, однако, с дверями надо решать вопрос, потому что эти перепады температур для красочных покрытий не полезны, а двери здесь день и ночь открыты", – цитирует Пчелову Агентство "Москва".

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что на реставрацию горельефа работы Вучетича выделят 39 миллионов рублей из бюджета города, а завершить ее хотят уже к концу этого года.

"Москва в цифрах": Горельеф на ВДНХ

Напомним, горельеф был обнаружен в июне прошлого года, когда началась реконструкция главного павильона ВДНХ. В одном из залов нашли скульптурное панно - горельеф "Знаменосцу мира, Советскому народу – слава!".

Конкурс на реставрацию горельефа выиграла ООО "Реставрационная мастерская "Наследие". После восстановительных работ на центральном знамени останется только графический портрет Владимира Ленина. Графические портреты Иосифа Сталина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса были убраны со знамени в конце 1950 года под контролем самого Вучетича.

Ранее сообщалось, что для павильона ВДНХ "Центральный" разработают приложение дополненной реальности. В павильоне появятся специальные метки. При наведении камеры смартфона на одну из них можно будет увидеть дополнительную информацию об объекте.