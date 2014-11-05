Сегодня в СМИ: электронные учебники и подорожание топлива

Фото: M24.ru

Экс-гендиректора ХК "Спартак" Чувилина подозревают в мошенничестве

Известный финансист Петр Чувилин, возглавлявший ранее несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак", задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает в среду "Коммерсантъ".

Следствие подозревает Чувилина в том, что он пытался получить с одного из своих действующих коллег 1,5 миллиона долларов "за урегулирование" возникших у него проблем с проверкой Центробанка. Чувилина и двух привлеченных им юристов задержали при передаче аванса и арестовали на два месяца.

Чувилин был акционером и занимал пост гендиректора "Спартака" с 2006 по 2009 годы.

В США по обвинению в откатах задержан глава дочерней компании "Техснабэкспорта"

Федеральная прокуратура штата Мэриленд предъявила обвинения в преступном сговоре с целью вымогательства и получении взяток президенту TENAM USA Вадиму Микерину. По данным следствия, руководитель дочернего предприятия российской компании "Техснабэкспорт" в обмен на предоставление контрактов на транспортировку урана получил от американских подрядчиков не менее $1,69 млн.

По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет газета "Коммерсантъ".

Microsoft приостанавливает сотрудничество с издательством "Просвещение"

Компания Microsoft решила приостановить сотрудничество с крупнейшим российским издательством "Просвещение". На решение компании повлияло то, что глава совета директоров "Просвещения" Аркадий Ротенберг вошел в санкционный список, сообщает "Российская газета".

Как сообщила официальный представитель компании Microsoft в России Кристина Давыдова, проверка не выявила того, что в отношении "Просвещения" были введены санкции со стороны США и ЕС, тем не менее работа в рамках соглашения откладывается, будет идти изучение сложившейся ситуации.

"Просвещение" и Microsoft в сентябре 2014 года заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Речь идет о совместном участии в масштабном проекте "Мотивирующая образовательная среда", который рассчитан на несколько лет и предусматривает в числе прочего апробацию электронных учебников и разработку универсального планшетного компьютера для электронных книг.

Топливо может подорожать на 14-15%

Государство может со следующего года поднять акцизы на топливо пятого класса на 1 рубль на литр — этого потребовали от Москвы губернаторы, которым нужны средства для региональных дорожных фондов. В итоге, по подсчетам "Коммерсанта", в рознице бензин может за год подорожать на 14-15%.

Нефтяникам идея не нравится: по их мнению, правительство наказывает компании, которые вовремя выполнили требования по модернизации НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов).

Столичные власти начнут продавать участки ВДНХ

Руководство ВДНХ готовит к продаже несколько участков своей территории, пишут "Ведомости". Предполагается, что на этой территории будут строить жилые комплексы, а вырученные средства пойдут на развитие выставки.

Первый участок, который будет выставлен на торги, занимает 34 га прилегающей к ВДНХ территории, на которой прежде находилась промышленная база. На проданной территории предполагается воздвигнуть жилой комплекс комфорт-класса и социальную инфраструктуру.

Определились претенденты на один из самых дорогих участков ЦКАД

На прошлой неделе определились претенденты на один из самых дорогих участков ЦКАД — секцию 3. В госкомпании "Автодор", ответственной за проект, прошла процедура вскрытия конвертов с заявками на концессионный конкурс, пишет газета "Ведомости".

Секция 3 ЦКАД — это отрезок нового кольца вокруг Москвы длиной 105 километров, от Солнечногорского до Ногинского района. Стартовая стоимость строительства — 75,6 миллиарда рублей (она должна снизиться по итогам конкурса).

"Транснефть" покупает здание Evolution Tower в "Москва-сити"

"Транснефть" планирует перевезти свои подразделения в здание Evolution Tower в "Москва-сити". Об этом сообщает газета "Ведомости", добавляя, что "Транснефть" покупает здание за сумму, которая может составить от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов. Большая часть документов уже подписана.

В случае, если сделка по приобретению Evolution Tower будет закрыта и расчет по ней пройдет в долларах, то она станет второй крупнейшей сделкой на рынке офисной недвижимости.