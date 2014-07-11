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11 июля 2014, 14:20

Родители и дети стали лучше понимать друг друга - опрос

ВЦИОМ семья опрос взаимоотношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверть опрошенных россиян придерживаются мнения, что отношения между родителями и детьми стали лучше и между ними царит полное взаимопонимание. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦОИМом.

Большинство россиян считает, что поколения "отцов" и "детей" стали чаще приходить к взаимопониманию. Каждый четвертый (25%) уверен, что у родителей и детей практически нет оснований для противоречий. Сторонников этой позиции за десять лет стало значительно больше (16% в 2004 году). А вот 9% опрошенных заявили, что проблемы "отцов" и "детей" не существует вообще. Доля тех, кто полагает, что родители и дети не смогут понять друг друга, за десять лет сократилась на треть.

Кроме того, свои отношения с родителями каждый третий респондент характеризует как "любящие", а каждый пятый – как "дружеские" и "теплые". В свою очередь, родители описывают свои взаимоотношения с детьми и внуками так же. Свои отношения с родственниками "прохладными" назвали лишь 3% респондентов, а "напряженными" - 2%.

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Помимо этого, более 70% опрошенных уверены, что дети должны сами искать свой путь в жизни, не пытаясь копировать образ жизни родителей. Примечательно, что чем моложе респонденты, тем чаще они выражают свое согласие с этим высказыванием.

Противоположной позиции придерживаются 24% участников опроса. За самостоятельный выбор профессии молодыми людьми также высказалось большинство россиян (86%), только 10% респондентов посоветовали бы детям выбрать профессию родителей.

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