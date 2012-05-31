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Жизнь в мире

31 мая 2012, 21:45

В день защиты детей в ВАО откроют новый детский сад

ВАО детские сады жизнь в мире

Новый детский сад начнет работу в Восточном административном округе Москвы 1 июня - в Международный день защиты детей. Он будет расположен по адресу: 15-я Парковая, 31.

Открытие этого детского сада – знаковое событие для района Восточное Измайлово. Из-за нехватки зданий для дошкольных образовательных учреждений (всего 6), в районе была одна из самых больших очередей в детский сад – 345 детей. Чтобы обеспечить всех местами, пришлось уплотнять существующие группы, а также задействовать детские сады соседних районов. Естественно, что это создавало неудобства.
Виктор Ломакин
Префект ВАО

Учреждение оборудовано всем необходимым для полноценного развития детей: имеются бассейн, спортзал, музыкальная гостиная. Он построен по типовому проекту и может вмещать до 360 учащихся в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворяет имеющуюся у жителей округа потребность в образовательных учреждениях этой категории.

Всего в 2012 году в ВАО будет построено 15 детских садов

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