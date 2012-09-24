В столице 26 и 28 сентября пройдут ярмарки вакансий

Фото: ИТАР-ТАСС

Центры занятости населения Северного и Зеленоградского административных округов 26 сентября проводят ярмарки вакансий.

Ярмарка вакансий в САО пройдет с 11.00 до 15.00 в культурно-спортивном реабилитационном комплексе "ВОС" (метро "Полежаевская", улица Куусинена, дом19А).

А мероприятие в ЗелАО состоится с 13.00 до 17.00 в Московском государственном институте электронной техники (Техническом университете; метро "Речной вокзал", Проезд 4806). Об этом сообщает столичный департамент труда и занятости населения.

Кроме того, 28 сентября будет проходить ярмарка вакансий для людей с ограниченными физическими возможностями "Равный труд". Ее можно будет посетить с 11.00 до 15.00 в корпусе "Альфа" гостиничного комплекса "Измайлово" (метро "Партизанская", Измайловское шоссе, дом 71 а).