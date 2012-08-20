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Политика

20 августа 2012, 14:19

Реставрация оранжереи в "Кусково" обойдется в 178 миллионов руб.

ВАО госзакупки реставрация усадьбы Кусково власть экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

С официального сайта Государственного музея керамики и "Усадьбы Кусково XVIII века"

На реставрацию и ремонт павильона "Большая каменная оранжерея" в усадьбе Кусково, расположенной в Восточном округе Москвы, потребуется 178,2 миллиона рублей, следует из заявки столичного департамента по конкурентной политике на сайте госзакупок.

Объект культурного наследия федерального значения - большая каменная оранжерея – расположен по адресу улица Юности, дом 2, строение 7. Площадь строения составляет 1,4 тысячи квадратных метров, а участка - 0,15 гектара.

Как уточняется в материалах, победителю тендера предстоит выполнить работы по реставрации и воссозданию внутреннего интерьера оранжереи; провести отделочные работы по фасадам здания; провести работы по устройству электроосвещения, установке систем вентиляции и кондиционирования, охранной и пожарной сигнализации в здании и теплоснабжения.

Все работы должны быть выполнены в течение 17 месяцев с даты заключения контракта, говорится в официальной документации.

Отметим, усадьба "Кусково", памятник культуры XVIII века, была построена по заказу графов Шереметевых для пышных приемов, проведения многолюдных театрализованных празднеств и гуляний. В 1919 году усадьба стала музеем.

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