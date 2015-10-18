745 молодых людей из Восточного округа призовут в армию осенью

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

1 октября стартовала осенняя призывная кампания. От Восточного округа в ряды вооруженных сил РФ призовут 750 молодых людей, сообщает пресс-служба окружной префектуры.

Как говорится в сообщении, за первые две недели в военкомат добровольно пришли 67 процентов молодых людей из тех, кто должен отправиться служить этой осенью.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2015 года. Согласно документу, на военную службу призовут более 147 тысяч молодых людей.

Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, что на период осенней призывной кампании 2015 года в столице создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.

В обязанности центра входит разъяснение действующего законодательства в области военной службы призывникам и их семьям, реагирование на нарушения воинского законодательства и злоупотребления со стороны должностных лиц военных комиссариатов.

К работе этого центра привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов московского военкомата, медицинские специалисты призывных комиссий районов Москвы.

Обратиться в Консультативно-правовой центр по вопросам призыва вы можете круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2, (Московская военная прокуратура) или по телефонам: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.