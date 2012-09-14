Дворец спорта появится в районе Перово

Фото: ИТАР-ТАСС

Дворец спорта с игровым залом на 2,5 тысячи мест и подземным паркингом на 130 машино-мест планируется построить в районе Перово. Проект планировки территории объекта одобрен 13 сентября на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Дворец спорта появится в парке на пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов, сообщает Стройкомплекс Москвы.

Выделенная для строительства территория занимает площадь 4 га. С севера участок ограничен шоссе Энтузиастов, с востока – 1-й Владимирской улицей, с южной стороны примыкает к жилому микрорайону, а с западной – граничит с промышленной зоной.

В рамках работ планируется благоустроить прилегающую к дворцу спорта территорию, отмечается в материале.

До конца ноября 2012 года состоятся публичные слушания по вопросу строительства дворца.