Система "этажного оповещения" заработала в одном из домов в ВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В Восточном округе Москвы, на улице Щербаковская, введен в эксплуатацию первый дом с системой "этажного оповещения". На лестничных клетках дома установлены энергонезависимые динамики этажного оповещения.

"В случае возникновения опасности городской Центр управления кризисными ситуациями дистанционно может включить этажные динамики и сообщить жителям о необходимых действиях", – сообщает пресс-служба Московской городской радиотрансляционной сети.

В тексте отмечается, что решение установить динамики было принято после трагических событий в Краснодарском крае. Они показали, что существующие механизмы оповещения населения через электронные средства массовой информации не обеспечивают требуемой эффективности, подчеркивается в материале.

В дальнейшем установленная система может использоваться и для информирования жильцов о важных новостях района и дома, сообщила генеральный директор Управляющей компании ОАО "РЭУ-20" района Соколиная гора Фаина Шарипзянова.

"Мы рады, что в одном из домов нашего РЭУ была развернута такая система. Это позволит жильцам дома чувствовать себя в большей безопасности. Сейчас мы обсуждаем с ФГУП МГРС возможность более широкого использования установленной системы, в том числе для информирования жильцов о важных новостях района и дома", – говорит она.

Генеральный директор ФГУП МГРС Вячеслав Иванюк сказал, что стоимость оснащения одного этажа многоквартирного дома системой "этажного оповещения" составляет около 10 тысяч рублей. Для оснащения же всего жилого фонда столицы системами энергонезависимого адресного оповещения потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

Ежемесячный платеж за услугу "этажное оповещение" составляет 152 рубля без учета НДС за этаж.