В ВАО состоится традиционный осенний кросс лыжников

Фото: sport.mos.ru

14 октября на территории парка "Измайлово" состоится Открытое первенство Восточного административного округа по кроссу "Измайловское кольцо". Мероприятие организовано с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни.

К участию в состязаниях будут допущены как профессиональные спортсмены, так и любители бега из ВАО и других округов столицы, а также спортсмены из других городов. Соревнования будут проводиться в разных возрастных категориях, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Начало регистрации для участия в соревнованиях - в 9.00. Забеги начнутся в 10.30 - первыми на старт выйдут дети.

Награждение победителей состоится сразу после финиша.