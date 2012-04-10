Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10 апреля 2012, 17:48

На шоссе Энтузиастов начинается реконструкция

ВАО дороги переходы

Префект ВАО Николай Ломакин сообщил о планах по реконструкции шоссе Энтузиастов. По его словам, в ходе работ на трассе будут построены надземные пешеходные переходы по адресам: шоссе Энтузиастов, 64/2; 86, к. 1; 88, ул. Магнитогорская, 2 и подземные пешеходные переходы по адресам: шоссе Энтузиастов, 74/2; 82/2 и 98, к. 1. В настоящее время строители заняты освобождением территории и геодезическими работами.

На пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом будет организована кольцевая развязка.

Количество полос движения после реконструкции увеличится до семи-восьми. В настоящее время на отдельных участках дороги количество рядов уменьшается до четырех – по два в каждую сторону. Кроме того, появятся дороги-дублеры с односторонним движением: по четной стороне от улицы Плеханова до улицы Новогиреевской и по нечетной стороне от Большого Купавинского проезда до МКАД.

Работы будут проводиться на всем протяжении трассы, длина которой составляет 12 километров. Срок окончания работ в соответствии с утвержденным графиком намечен на первый квартал 2014 года.

Справка

Проект реконструкции шоссе Энтузиастов был разработан в 2011 году в ООО "Мосинжпроект" и получил положительное заключение государственной экспертизы. В начале 2012 года был проведен конкурс, в результате которого определилась подрядная организация: ЗАО "ПК "Термосервис".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать