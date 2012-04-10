На шоссе Энтузиастов начинается реконструкция

Префект ВАО Николай Ломакин сообщил о планах по реконструкции шоссе Энтузиастов. По его словам, в ходе работ на трассе будут построены надземные пешеходные переходы по адресам: шоссе Энтузиастов, 64/2; 86, к. 1; 88, ул. Магнитогорская, 2 и подземные пешеходные переходы по адресам: шоссе Энтузиастов, 74/2; 82/2 и 98, к. 1. В настоящее время строители заняты освобождением территории и геодезическими работами.

На пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом будет организована кольцевая развязка.

Количество полос движения после реконструкции увеличится до семи-восьми. В настоящее время на отдельных участках дороги количество рядов уменьшается до четырех – по два в каждую сторону. Кроме того, появятся дороги-дублеры с односторонним движением: по четной стороне от улицы Плеханова до улицы Новогиреевской и по нечетной стороне от Большого Купавинского проезда до МКАД.

Работы будут проводиться на всем протяжении трассы, длина которой составляет 12 километров. Срок окончания работ в соответствии с утвержденным графиком намечен на первый квартал 2014 года.