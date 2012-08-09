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09 августа 2012, 12:48

Звезды спорта будут проводить зарядки в парках ВАО

ВАО парки Измайловский парк парк Сокольники

Фигуристка Ирина Слуцкая / Вести.ру

Звезды спорта - Ирина Слуцкая, Анастасия Мыскина и Ляйсан Утяшева - проведут в парках Восточного округа Москвы спортивные зарядки. Как сообщает официальный портал ВАО, об этом нововведении рассказал префект округа Олег Пильщиков.

На зарядки приглашаются не только дети и молодежь, но и люди старших возрастов. Для участников "физминуток" звезды спорта приготовили подарки.

Первые зарядки пройдут 18 августа в парке "Сокольники" на эстраде "Ротонда" и 19 августа в Измайловском парке на эстраде "Центральная". Обе зарядки проведет Ирина Слуцкая, начнутся они в 11.00. Такие же "физминутки" запланированы на 25 и 26 августа, День знаний и День города.

"Мы попробуем, посмотрим, как приживутся такие зарядки. Дальше, я думаю, что есть смысл проводить такие зарядки во всех районах Восточного округа, в парковых зонах", - поделился планами Олег Пильщиков.

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