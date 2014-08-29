Фактов, подтверждающих введение войск на территорию Украины, нет - Лавров

Сергей Лавров. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал домыслами утверждения о вторжении российских войск на территорию Украины, сообщает "Интерфакс".

"Различные домыслы мы слышим не впервые, при этом нам ни разу не предъявили факты", - заявил Лавров на пресс-конференции в пятницу в Москве

По словам Лаврова, "уже появлялись сообщения, что есть снимки из космоса, которые показывают движение российских войск". "Оказалось, что это были изображение, взятые из компьютерных игр. И последние обвинения примерно такого же свойства", - сказал глава министерства.

Ранее представители НАТО опубликовали спутниковые снимки, на которых якобы запечатлена российская военная техника, находящаяся на территории Украины. Таким образом Североатлантический альянс поддержал заявление президента Украины Петра Порошенко о военном вторжении России. Об этом Порошенко заявил в четверг 29 августа.

По информации штаба Объединенных сил НАТО в Европе, на территории Украины находится более тысячи российских военных.