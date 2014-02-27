Виктор Янукович попросил защиты у России

Виктор Янукович попросил Россию обеспечить его безопасность, передает РИА Новости.

Отстраненный Верховной радой от должности президента, Янукович сказал, что по-прежнему считает себя главой государства, а принятые новым правительством решения нелегитимны.

В то же время министерство иностранных дел Украины попросило срочных консультаций с Россией, призыв к переговорам был передан временному поверенному РФ Андрею Воробьеву.

Официальный Киев ссылается на Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, в котором указано, что при возникновении угрозы миру и безопасности одна из сторон может обратиться к другой с предложением о срочных консультациях.

Напомним, по решению Верховной Рады 23 февраля исполняющим обязанности президента Украины стал лидер "Батькивщины" Александр Турчинов. Позже Генпрокуратура Украины объявила Виктора Януковича в международный розыск по подозрению в организации массовых убийств.