"Ъ-Деньги": Уникальность пенсионный реформы заключается в ее сложности

Пенсионный спекулятор

Дума одобрила в первом чтении пенсионную реформу, аналогов которой в мире нет. Уникальность ее заключается в том числе в ее сложности. Но, даже не погружаясь в формулы и расчеты, можно сделать вывод: ничего хорошего будущим пенсионерам от реформы ждать не стоит.

Плюс-минус Украина

На этой неделе Украине предстоит сделать исторический выбор: отвергнуть или согласиться с ускоренной интеграцией с ЕС. Оба варианта связаны с целым букетом рисков — в любом случае будут и выигравшие, и проигравшие, но, уверены украинские экономисты, в долгосрочной перспективе от альянса с ЕС страна выиграет.

Герои небольшого кино

При слове "киностудия" большинство, конечно, представляет "Коламбия Пикчерз" или, например, "Мосфильм". Между тем и в России бесчисленные сериалы и рекламные ролики производят не одни только мейджоры. В стране семь сотен "фабрик грез", значительная часть которых и по оборотам, и по неуверенности в завтрашнем дне вполне соответствует критериям малого бизнеса.

Почта невозврата

Посылка из-за океана идет в Москву пять–семь дней, зато бандероль из Москвы в Химки — больше двух недель. Пока "Почта России" разбиралась с коллапсом на международных направлениях, ситуация с доставкой внутри страны стала настолько напряженной, что на прошлой неделе ею занялся премьер-министр Дмитрий Медведев. Назвав положение "Почты России" крайне сложным, он потребовал заниматься "не латанием дырок, а коренной трансформацией почтовой системы".

Мастер-банк для отзывания

В отзыве у Мастер-банка лицензии кто-то подозревает конкурентные войны, кто-то видит желание нового руководства ЦБ выслужиться, а кто-то считает, что это госзаказ по наполнению бюджета за счет "теневиков". Вполне возможно, что правда — где-то посередине. Но гораздо важнее не кто виноват, а что делать, если за внезапным отзывом лицензии последует банковский кризис. Как уже было в 2004 году.

Дело об оскорблении правителей

€45 тыс. еще несколько месяцев назад могли бы взыскать с того, кто посмел оскорбить президента Франции. Сейчас закон, защищающий честь и достоинство главы республики, отменен, и Франсуа Олланда можно оскорблять совершенно безнаказанно. Между тем еще неизвестно, отделаются ли Денис Кудрявцев и Виктория Кузнецова, закидавшие помидорами короля и королеву Нидерландов, 15 сутками ареста. Законы, защищающие первых лиц государства от оскорблений, могут быть как мягкими, так и жестокими, но если правитель не слишком уверен в своей популярности, кара обычно оказывается весьма суровой.

Москва в пузырь не верит

Утверждение, что недвижимость — это надежное вложение денег, ложь. Новейшая история знает десятки примеров обвала цен на жилье. На десятки процентов и в разы, на годы и десятилетия.

