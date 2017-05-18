Украинской авиакомпании запретили полеты на территорию Евросоюза

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Украинской авиакомпании УРГА запретили летать в страны Евросоюза, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Перевозчик не устранил проблемы, выявленные в ходе проверок Европейским агентством по авиационной безопасности. Помимо Украины, в список запрещенных компаний попали представители из 23 стран, включая Афганистан, Иран, Ирак, Зимбабве, Ангола и Ливия.

УРГА – украинская авиационная компания, основанная в 1993 году. Перевозчик организовывает чартерные рейсы для туристов и доставляет грузы. У компании 18 воздушных судов, в том числе 11 пассажирских.