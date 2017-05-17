Евросоюз установил безвизовый режим для украинцев

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot
Евросоюз отменил визы для Украины, сообщает РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали последний документ для предоставления безвизового режима.
Регламент вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном вестнике ЕС. Ориентировочно это произойдет 11 июня. Таким образом, граждане Украины смогут свободно въезжать в страны ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Находиться в Шенгенской зоне украинцы смогут не более 90 дней в течение полугода. Для въезда им понадобится биометрический паспорт. Также желательно иметь обратный билет, подтверждение брони отеля либо приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.
Если же к Украине возникнут какие-либо вопросы относительно проблем с миграцией и безопасностью, безвизовый режим могут отменить.
Что на самом деле даст Украине отмена виз и с чем связана такая "щедрость" Евросоюза, в программе "В теме" расскажет политолог Алексей Мартынов.