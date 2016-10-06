Фото: ТАСС/Александр Саверкин

"Уголок дедушки Дурова" получит новую сцену, сообщается на сайте Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Дурова, владение 2/1.

В настоящее время по этому адресу расположены театр и дом-музей В.Л. Дурова, являющийся объектом культурного наследия. В этом доме известный артист жил и работал в 1908–1934 годах. Площадь объектов составляет 6576 квадратных метров.

Зрительный зал новой сцены будет рассчитан на 450 мест. В здании будут созданы вольеры для комфортного содержания лошадей и других животных-артистов. Общая площадь здания составит 6000 квадратных метров, в том числе 4000 квадратных метров – наземная часть.

Инвестиционный контракт на строительство объектов театра "Уголок дедушки Дурова", заключенный в 2004 году, был прекращен правительством Москвы в 2014 году из-за невыполнения инвестором своих обязательств. Средства на новое строительство заложены в Адресной инвестиционной программе.

Сроки начала и окончания строительства пока не сообщаются.