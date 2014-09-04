Екатерина Макарова вышла в полуфинал US Open

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Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном матче Макарова в двух сетах сломила сопротивление белорусской спортсменки Виктории Азаренко.

В первом сете Азаренко оказывала упорное сопротивление, но уступила 4:6, а во второй партии Макарова добилась еще более впечатляющего преимущества над соперницей - 6:2.

Отметим, что россиянка превзошла соперницу по всем ключевым показателям (эйсы, очки, выигранные за счет активных действий) за исключением процента попаданий первой подачи.

Таким образом, Макаровой в полуфинале предстоит помериться силами с Сереной Уильямс.

Екатерина впервые в своей карьере сумела выйти в полуфинал турнира серии Большого Шлема. В настоящее время Макарова занимает 18-е место в рейтинге WTA.