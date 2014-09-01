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Спорт

01 сентября 2014, 09:21

Мария Шарапова завершила выступление на US Open

US Open Мария Шарапова

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Мария Шарапова завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису. В матче четвертого круга она в трех сетах уступила датчанке Каролине Возняцки.

Шарапова проиграла первый сет 4:6, но отыгралась во второй партии 6:2. Однако в решающем сете Возняцки отдала россиянке только два гейма.

Поединок продолжался 2 часа 36 минут. Шарапова совершила 43 невынужденные ошибки и 8 двойных.

Отметим, что российская теннисистка уже выигрывала US Open в 2006 году. Спустя шесть лет после победы ей удалось дойти до полуфинала.

Таким образом, из россиянок продолжает борьбу только Елена Макарова, которой вечером 1 сентября предстоит помериться силами с канадской спортсменкой Эжени Бушар.

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