У москвичей принимают заявки на получение универсальных карт

У москвичей продолжают принимать заявки на получение универсальных карт. Чтобы получить документ, достаточно взять с собой паспорт с постоянной московской регистрацией. Место прописки значения не имеет.

Через 30 дней карту изготовят бесплатно. Пока готовы 50 тысяч универсальных электронных карт, их будут тестировать в течение всего 2013 года.

Напомним, универсальная карта - это своего рода электронный паспорт москвича. Он совмещает в себе проездной на все виды транспорта, полис обязательного медицинского страхования, социальную карту и несколько других документов.

Москвичи могут подать заявление на получение карты в пяти пунктах - три из них это многофункциональные центры: "Замоскворечье", "Нагатино-Садовники" и "Нагорный" и два отделения банков – "Сбербанка" и "Уралсиба".