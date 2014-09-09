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Сервис Twitter начал тестировать кнопку "Купить", сообщила компания в своем официальном блоге. Нововведение появилось у небольшого числа аккаунтов в США.

Новая кнопка, которая автоматически прикрепляется к твиту, позволяет сделать покупку, не покидая сети микроблогов. По замыслу создателей, это должно помочь как рекламодателям, так и пользователям, которые заинтересованы в их продукции.

Первые аккаунты, имеющие право размещать посты с кнопкой "Купить", принадлежат артистам, брендам и некоммерческим организациям, которые являются партнерами Twitter. Так, например, такое право получили производитель одежды Burberry, группы Megadeth и Paramore, а также рэпер Eminem и певец Фаррелл Уильямс.

Партнерами Twitter в организации услуги стали сервисы продаж и покупок, учитывающих профиль пользователя: Fancy, Gumroad, Musictoday. В то же время в качестве платформы для платежей Twitter использует продукт компании Stripe.