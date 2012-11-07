"Известия": Кремль запрещает губернаторам Twitter

Фото: ИТАР-ТАСС

Администрация президента выступает с инициативной ограничить активность губернаторов в Twitter. Это связано с рядом скандалов, которые сопровождали высказывания политиков в популярных микроблогах.

Так, в 2010 году Дмитрий Медведев отчитал кировского губернатора Никиту Белых за то, что тот пользовался сервисом микроблогов на заседании Госсовета. Другой скандал связан с бывшим тверским главой Дмитрием Зелениным, который выложил в Twitter фотографию червяка, которого он обнаружил у себя в тарелке во время дипломатического приема в Кремле.

Именно подобных ситуаций и хотят избежать в администрации президента. Там считают, что публичная активность глав регионов должна приводить к реальным результатам работы, а не к очередным скандалам.

Моду на Twitter завел в правительственной среде Дмитрий Медведев. Микроблоги ведут 33 губернатора, многие делают это постоянно. Так, кировский глава Никита Белых сделал уже более 24 тысяч твитов, ивановский Михаил Мень — более 11 тысяч, а глава Петербурга Георгий Полтавченко — около 5 тысяч, подсчитали "Известия".

